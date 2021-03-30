芬蘭生產商被揭木漿輸新疆　叫停相關業務

正當西方國家指摘中國侵犯新疆人權，致多個國際服飾品牌紛紛表態拒用當地棉花之際，有報道指同樣在新疆大量生產的人造絲（Viscose），可能是下一個被針對的目標。而一間生產人造絲原料的芬蘭廠商，近日被揭出口產品到新疆。

報道稱，人造絲（又稱嫘縈）是混合棉、木漿等天然原料製成的再生纖維，是全球常用的製衣材料，僅次於聚酯纖維和棉。據內地官方資料顯示，新疆出產的人造絲佔全球產量的比例約10%至18%。而當地生產人造絲所需的木漿原料，幾乎來自芬蘭，自2017至2020年間，芬蘭出口到新疆的木漿原料總值高達3.67億美元（約28.6億港元）。

斯道拉恩索（Stora Enso）是芬蘭木槳原料的主要出口商。該公司網站周一（29日）突然發表聲明稱，計劃停止製造人造絲所需的可溶性木漿。報道指，該芬蘭公司與中國國營的中泰化學關係密切，而後者是新疆最大的人造絲生產商，惟該工廠曾被指迫害維吾爾人，去年遭美國制裁。斯道拉恩索承認向新疆出口木槳，但強調公司定期派人探訪中泰化學的廠房，期間未發現有強迫勞動的情況。該公司又表示，非常關注有關新疆少數民族被強迫勞動和遭歧視的報告。

此外，內地藝人與品牌「割席」風波持續。藝人李易峰周一（29日）透過工作室表示，終止與日本運動品牌ASICS合作。該品牌中國公司上周四（25日）在官方微博發聲明，將繼續支持和採購新疆棉花，但相隔數天，該品牌於日本神戶總部的發言人卻表示，有關聲明是未經授權私自發出，不代表品牌的立場。作為澳洲奧運隊衣供應商，ASICS強調該國奧運隊的服裝不含新疆棉，也不在新疆生產。