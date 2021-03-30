華軍艦疑模擬實戰　釣島附近交接關雷達避偵測

中國海警船頻頻駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）附近海域，引起日本抗議。日媒《產經新聞》周一（29日）引述政府消息指，日方發現中國軍艦在釣魚島附近航行時，會在交接期間關閉雷達，以避開美軍與日本自衞隊的偵測，推測中國將之視為模擬實戰的舉動。日本防衞省正加強警戒及監視應對。

日本政府相關人士表示，位於釣魚島以北約90公里、北緯27度線附近的海域，經常有兩艘中國軍艦航行，相信是預防出入釣魚島海域的海警船遇上不測，特意部署戒備。但在該海域戒備的軍艦並非固定，過了一段時間便有其他艦隻交接。自兩、三年前開始，中國軍艦前往該海域交接時，由出港開始便關閉水上雷達與對空雷達，直至抵達該海域才開啟。

報道指，軍艦不開雷達航行，會增加與漁船或商船碰撞的風險。日本政府相關人士指出，如果在戰時等非常狀態下，的確會有軍艦關閉雷達航行的情況，但在一般情況卻十分罕見。分析認為，中方此舉是為了不讓美日透過雷達識別軍艦，讓兩國不易掌握中國軍艦在該海域何時交接及相關軍務細節。

此外，亦有一些中國軍艦會使用日本製的商船用雷達，可能是藉此避免外界識別到是哪一方的船隻。日本自衞隊與美軍除了利用雷達識別中國軍艦，也會以偵察衞星警戒和監視，但因衞星在軌道運行時，會有沒法觀測到東海中國軍艦的空窗時段，中方也會看準此時段派軍艦出港交接。