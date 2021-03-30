惠恕仁與蔡英文會面　稱美台帛共保印太和平

帛琉的總統惠恕仁周日（28日）抵達台灣，周二（30日）分別接受台灣的外交部長吳釗燮午宴宴請，以及與台灣的總統蔡英文在總統府會面，再接受晚宴款待；美國駐帛琉大使倪約翰大部分時間隨行。惠恕仁表示，感謝美國認可帛琉抗疫，讓台灣和帛琉啟動印太地區在疫情下首個旅遊氣泡。

惠恕仁周二中午先接受吳釗燮宴請，同場有倪約翰、美國在台協會（AIT）處長酈英傑等人士。吳釗燮致詞時稱，這次倪約翰訪台，美方在幕後貢獻良多；美國、台灣、帛琉三方關係密切。倪約翰則感謝美國向帛琉提供技術與疫苗援助以應對新冠疫情，期待三方未來會討論其他合作機會。

午宴後，惠恕仁轉到台灣的總統府與蔡英文會面，倪約翰基於外交禮儀未有同場。蔡英文表示兩地啟動旅遊氣泡後，台灣目標每年可有10萬人次造訪帛琉。倪約翰則再次感謝美國向帛琉提供疫苗，希望帛琉可趕快達到群體免疫，以歡迎台灣旅客來訪。他期待蔡英文將來可再次到訪帛琉。

惠恕仁當晚接受蔡英文晚宴款待，在場人士包括台方的總統府秘書長李大維、吳釗燮、衞生福利部部長陳時中等。蔡英文稱，美國、台灣和帛琉是密切的夥伴，三方的合作確保印太地區的和平與繁榮。