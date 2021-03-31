日本與印尼2+2會談　同意加強安保合作牽制中國

日本和印尼周二（30日）在東京舉行外長及防長會談（2+2會談），簽署由日本提供防衞裝備及技術的協定。雙方同意加強安全保障領域合作，牽制擴大海洋行動的中國。

今次日本與印尼第2度召開2+2會談，對上一次是2015年12月。周二出席的日方代表為外務大臣茂木敏充及防衞大臣岸信夫；印尼方面則由外交部長勒特諾（Retno Marsudi）及防長普拉伯沃（Prabowo Subianto）出席。

在會談前，日本首相菅義偉已先接見勒特諾與普拉伯沃，菅義偉在與兩人會面時表示，對於中國海警局今年2月開始實施海警船可動武的海警法等舉動，深感憂慮。

2＋2會談上，雙方簽署了日本提供艦艇等給印尼的「防衞裝備品暨技術轉移協定」，這是繼與美國、英國、菲律賓、馬來西亞等國簽署後，第10國與日本簽署這類協定。茂木在會談後聯合記者會上強調，簽署上述協定將成為日本與印尼兩國擴大安全保障合作的基礎，將是共同應對區域威脅的象徵。在印尼有意提升海軍實力的背景之下，日本考慮對印尼出口艦艇、飛機等。

日印雙方亦就實現「自由且開放印度太平洋」的戰略構想達成共識，也討論了中國在東海及南海活動增加的問題。日本有意提供漁業監視船等給印尼，協助印尼維護海洋權益。對於緬甸局勢，日印雙方在會上亦表達強烈憂慮。

日媒報道指，中國是印尼的最大貿易夥伴，並獲得中國優先供應新冠疫苗，，兩國關係緊密；然而在南海，中國漁船頻頻在印尼領土最北端的納土納群島附近違法捕撈，而印尼對於中國實施海警法一事提高警戒。此外，對日本或美國等國而言，印尼是「自由且開放印度太平洋」的要衝，日本與印尼加強安全保障領域合作關係，目的是要牽制中國。