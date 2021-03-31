南京女大生碎屍案　家屬向學校索償162萬人民幣

25年前一名南京大學一年級女學生刁愛青遭殺害，屍體被切成2,000多塊，拋棄在學校附近，案件至今未被偵破。受害人胞姊周二（30日）向法院起訴南京大學，索償162萬元人民幣（約194萬港元）。家屬表示，訴訟並非為經濟賠償，而是校方一直未有交代滿意的說法，要求學校承擔責任。

案件發生在1996年1月19日，又稱為「南大碎屍案」。刁愛青當時是南京大學成人教育學院一年級學生，當日遭殺害後，兇手試圖將她的屍體煮熟，又切成多塊棄在學校附近，殘暴血腥。

死者胞姊刁愛華現年已50歲，她表示時隔多年再起訴，是因為父母年紀老邁，想讓他們將來走得安心，然後通過這件事引起所有人對安全教育的重視。代表律師則指，學校需負上安全保障的責任，因宿舍老師「株連」懲罰刁愛青關於室友的違規行為，令她當日離開宿舍遇害。而且校方當時於案發10日後才通知家屬，錯過破案最佳時機。

但有關注案件的律師認為索償金額過高，此類案件沒有規定賠償精神損失，加上刁愛青當時已成年，較難證明學校存在管理、教育等的過錯，賠償金額一般不會太高。