世衞指新冠病毒極不可能從實驗室洩漏　蓬佩奧斥是騙局

世界衞生組織周二（30日）公布新冠病毒溯源研究聯合專家組的研究報告後，在任內有份促成美國退出世衞的美國前國務卿蓬佩奧，指摘報告是騙局，斥中國和世衞合謀發布虛假資訊。

上述的世衞報告指出，在眾多可能性當中，以新冠病毒透過動物直接傳予人類、通過中間宿主引入、經「冷鏈」食品包裝傳播均有可能，但實驗室洩漏病毒則為「極不可能」。蓬佩奧在社交網站發文，寫道：「世衞的報告是個騙局，是中共與世衞發布虛假資訊運動的延續，這是我建議我們（美國）退出世衞的原因。」他續稱，世衞總幹事譚德塞和中國領導人「在關鍵處合作隱瞞病毒人傳人」，又指「武漢病毒研究所仍是最可能的病毒源頭，世衞是同謀」。

在周二，美國亦聯同澳洲、英國、加拿大、日本和南韓等13個盟友，對世衞報告表達關注，指報告發布時間嚴重滯後，專家又未能獲得完整的原始數據及樣本，呼籲中國讓專家們可全面地取得那些資料。

譚德塞本人同日在向世衞會員國作簡報時，也指出雖然調查小組推斷病毒由實驗室外流的假設狀況最不可能發生，但他仍呼籲調查人員繼續深入探索病毒由實驗室流出的理論，並指可能要由特殊專家組成的小組進行該方面的調查，他也「已準備好派出更多小組」。對於國際專家小組表示在中國「要取得原始資料遭遇困難」，譚德塞亦對此表達關切，期待未來的合作調查，中方能夠「更適時和廣泛分享資料」。