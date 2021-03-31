FCC專員倡收緊措施　確保美國電訊網排除華為中興設備

美國聯邦通訊委員會（FCC）專員卡爾（Brendan Carr）周二（30日）要求採取更嚴格的措施，確保中國電訊設備生產商華為及中興通訊的設備不能進入美國的電訊網絡，同時確保強迫勞動生產的電子設備不能進口美國。

FCC去年通過了規定，要求美國電訊網絡運營商必須更換華為或中興生產的設備，並撥出83億美元（約647億港元）的政府資金協助營運商更換有關設備，然而，運營商仍可以使用私人資金，從上述兩家中國公司購買設備。卡爾周二呼籲堵塞這個「顯眼的漏洞」，稱若不涉及政府資金就可以購買華為和中興的設備裝進美國的通訊網絡，是沒有道理的。

卡爾又表示，FCC應該更新設備授權規例，增加公司從新疆採購設備或組件的負擔，以確保它們的供應鏈不依賴強迫勞動。

FCC的發言人回應指，委員會的署理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）長久以來一直主張改革設備授權流程，以確保新網絡設備的安全性，並很高興看到這想法愈來愈受支持。

本月中，FCC根據一條2019年立下的法例，將華為、中興、海康威視、大華技術及海能達5間中國公司入黑名單，指它們對國家安全構成威脅。