買樓空置10年　女業主求售驚揭單位遭人裝修入住

浙江省寧波市李女士的母親於10年前在海南省海口市，給女兒買了一套三房兩廳的毛坯房（即沒有裝修的樓房）。本月中李女士打算將單位出售時，不但發現單位被人裝修並擺放傢俬雜物，對方更振振有詞稱，佔用原因是單位沒人。

涉事單位是位於海口市龍華區海運路椰城花園小區，是李女士母親於2011年購買，單位購入後一直沒有裝修並丟空。本月16日，李女士打算將該房出售，於是聯絡了地產代理公司負責。但代理到場後卻告知李女士，該房已被人裝修入住。兩日後，李女士帶着房產證與父親一起飛到海口時，發現單位不但已裝修，更擺放了傢俬和電器，露台還晾曬着衣物。

李女士嘗試透過翻查水電費和管理費信息，找出入住其單位的人資料。最後根據物業管理處的說法，入住的是樓下一家古玩店的李姓老闆。李女士其後與李先生交涉，對方竟稱，由於該單位門沒鎖、窗破爛，下雨後屋子進水並滲到樓下的古玩店，他見單位是「僵屍樓」（即長期遭棄置），物管和警方不受理，又無法聯絡李女士，於是約3年前將單位裝修，並搬進傢俬和物件，但自己不住那裏。

當李女士要求收回單位，李先生卻稱古玩店內價值400萬元人民幣（約480萬港元）的字畫，因為李女士的單位漏水受損，反向她索償。李女士於是報警，但警方指事件屬於民事糾紛，建議她循法律途徑解決。記者曾聯絡物業管理處相關人士，對方卻一直沒回覆。李女士向記者表示，自己拋下工作前住海南經已開銷甚大，多次要求李先生出面協商，對方又避而不見。李女士強調，一定會追究對方的法律責任。