瑞麗增9名本土染疫者　全民禁出門強制檢測

國家衞健委周三（31日）通報稱，內地前一日新增11宗確診，其中雲南瑞麗市現6宗本土確診病例，另有3名無症狀感染者。瑞麗市防疫部門表示，全市民眾只進不出，均需做核酸檢測，並需家居隔離1周。當地有民眾表示，全員禁外出，停工停學。

通報顯示，內地周二（30日）新增8名無症狀感染者，無新增死亡病例，目前累計90,201宗確診，其中4,636人死亡。除新增本土感染外，另有5宗境外輸入病例，分別為廣東2宗，福建、河南和陝西各1宗。目前仍有180名患者需留院治療，其中2人為重症病例。

瑞麗市防疫部門周一（29日）對重點人群進行常規核酸檢測時，發現一名確診患者，隨後對其密切接觸者做核酸檢測，再發現8名染疫者，均送院隔離治療。當地新增的患者和無症狀感染者分別有4名緬甸籍和5名中國籍民眾。

瑞麗市防疫指揮部周三發布通知，自當日上午8時開始，全市民眾免費做核酸檢測；市區居民無特殊原因不得外出，需家居隔離1周；期間除超市、藥店、農貿市場外，其他經營場所一律停業。每戶居民只能派1人外出採購生活物品，運送醫療、生活用品等進出的貨車司機，需量體溫和出示綠色健康碼。