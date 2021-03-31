湛江35℃發高溫警報　破全省15年來最早紀錄

廣東省湛江市遂溪縣周二（3月30日）最高氣溫達35℃，該縣發出今年第一個高溫預警信號，也是全省自2006年以來最早發布的高溫預警。省氣象公共服務中心，於清明假期前，全省部分地區最高氣溫將達33℃或以上。

遂溪從周二下午2時54分起，發出高溫黃色預警信號，提醒市民注意防暑降溫。湛江市氣象廳預計，周三（3月31日）至周四（4月1日）天氣持續悶熱。根據紀錄，以往廣東全省早發布高溫預警的市縣，九成都來自湛江。之前的最早紀錄，是湛江下轄雷州市於2015年4月2日發出。

除湛江之外，珠海市自3月16日開始也連續出現5組滑動五日平均氣溫達22℃或以上，意即後續冷空氣來了，但冷的時間太短，降溫天數不足以壓倒「夏天」的日數。按此作為換季標準，判定降溫前首個日平均氣溫達22℃或以上的日子為入夏日，即3月12日，刷新了該市於1998年3月27日最早入夏的紀錄。

深圳踏入3月以來，全市平均氣溫為21.5℃，較近5年同期略高1.8℃，是有史以來同期第2高。當地於3月20日錄得30.4℃的今年最高氣溫，也是史上同期第三高。廣東省氣象公共服務中心預計，從3月31日至4月2日，省大部分地區多雲，天氣較乾燥，森林火災氣象風險等級高。