海外社交網活躍度創新高　北京圖改涉疆論述

智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）周二（30日）發表研究報告，指中國政府及官媒就有關新疆人權問題增加在Twitter、Facebook等社交平台的活躍程度，尋求把監控維吾爾人及建立拘留營，描述為有利當地的舉動，企圖改變國際社會的觀念，去年的活躍度更是歷來最高。

報告指，自2018年開始，在Twitter和Facebook有關新疆的貼文一直增加，而且趨向政治化，最多人讚好及轉發的涉疆貼文都是由中國官媒或美國政府官員發出。其中，中國官媒及外交Twitter帳戶在2019年，平均每月發表約280個涉疆貼文，2020年更急增至近500個。不過，去年在Twitter的涉疆貼文中，時任美國國務卿蓬佩奧獲得最多讚好，約37.3萬個；第二位才是新華社文化及旅遊，只有17.8萬個讚好。

另據統計，在Facebook涉疆貼文獲最多讚好的專頁，去年首10位分別是中國中央電視台（CCTV）旗下英語新聞頻道中國環球電視網（CGTN）、《人民日報》、新華社文化及旅遊、新華社、《環球時報》、《中國日報》、探索新疆、探索中國、中國新華科技、玩轉中國。這些專頁大多隸屬中國政府，相關貼文合共獲得逾1,000萬個讚好；其中CGTN貼文獲逾578萬個讚好，連續3年最多，其專頁更有逾1.15億人追蹤。

Twitter表示，已按上述報告展開調查，暫停多個進行不實行為的帳戶；Facebook則強調會繼續盡職審查。有份撰寫報告的ASPI高級分析員沃利斯（Jacob Wallis）表示，中方此舉是為了重塑外界對新疆的論述，倒向支持中國的政策，並反擊批判性的涉疆調查及制裁。另有分析員指，貼文的數據可以偽造，故很難估量中方的社交平台攻勢成效，但無論如何已在海外社交網增加曝光率，影響力不容低估。