辯方指孟晚舟引渡案　加國法院須判定美方有否司法管轄權

中國科技巨企華為太子女孟晚舟的引渡案，周二（30日）繼續在加拿大卑詩省高等法院舉行聆訊。辯方律師繼續就美方對孟的指控涉違反國際法，提出更多理據，認為美方干涉此案是不當「奪權」，強調美國並不能為中國制定法律，法官必須判定美方對此案是否有司法管轄權。

美方指控因孟晚舟隱瞞華為與香港星通技術有限公司的關係，誤導滙豐銀行繼續向華為提供銀行服務，令滙豐違反美國對伊朗的制裁。孟的代表律師埃爾特（Gib van Ert）已指出，滙豐是以英國和中國為基地的銀行，而孟晚舟是中國人，事件發生於香港，故美國無權就此案在其他國家行使其法律，就算真的涉及犯罪，亦應由中國處理；又認為交易貨幣使用美元，不足以讓美國對此案有司法管轄權。

埃爾特周二在庭上向卑詩省最高法院副首席大法官霍姆斯表示，孟晚舟的引渡案是獨特且前所未見，引渡要求本身並不合法，因為案件與美國無關；如果孟是美國人，美方的要求才算恰當。埃爾特強調，加國司法部批准處理引渡案，不等如該要求合法，最終要由法庭決定；又指該法庭有權針對涉違國際法採取行動，即使在此並不常見，如果容忍美方的要求，將陷加拿大於不義。

但霍姆斯回應時引述最高法院1994年一個案例，指處理引渡案的法官沒有責任考慮，提出引渡要求的國家是否有司法管轄權檢控相關犯罪行為，而只需要決定如果該罪行在加拿大提訴，證據是否足以展開審訊。她又根據引渡法的條款指出，無論事件是否發生於擁有司法管轄權的地方，相關國家都可以提出引渡的要求；但埃爾特不表認同。