往帛琉首個旅行團明出發　台業者憂成本高銷情差

台灣與帛琉旅遊氣泡首個旅行團將於周四（4月1日）出發，每周2班航班、每班人數110人。惟有消息指銷情一般，除首批旅行團極速爆滿，往後的訂座率不足5成。有民眾嫌原本團費7萬至9萬（新台幣，下同，約1.9萬至2.5萬港元）太昂貴，另有民眾擔憂旅遊返回後需家居檢疫5日，浪費工作時間。

目前第一批帛琉泡泡團已爆滿，但有旅行業者表示，4月其他3個日期都尚未滿團，仍有名額。業者強調，因疫情因素，該團成本大幅增加，帛琉當地酒店、租船業者也趁機哄抬價格，上漲6成費用；另台航空公司亦增加票價，幾乎是以往的2倍。有旅行社為吸引民眾參加，將4日3夜的團費減至3.9萬元（約1.1萬港元）。

旅行業者分析旅客報團少的原因，主要是他們嫌價格太高，亦擔憂返台後受同事和家人的異樣眼光。另有不少人擔心現階段出境有風險，而他們需提早5個小時到機場檢驗，返台後需經過5天加強自主健康管理，擔憂公司不准請假。

交通部長林佳龍周二（30日）表示，旅行是種供需，隨着第一批團出發後，可觀察流程的情況，為未來開放觀光旅遊吸取經驗，建立機制；另相信業者會根據市場情況再做調整，交通部尊重市場機制。