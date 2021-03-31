傳以涉嫌逃稅為由　印度凍結字節跳動銀行帳戶

外電報道，中印關係持續緊張，印度當局以涉嫌逃稅為由，凍結中國企業字節跳動在印度的銀行帳戶。為此，字節跳動向法院提出訴訟，要求撤銷禁令。

報道指出，印度日前以國安為由，禁用59款中國應用程式，其中包括短影音程式TikTok，年初TikTok決定撤出印度市場。字節跳動在印度僅剩約1,300名員工，其中多數為海外業務服務，包括內容審查等活動。

消息指印度當局稱字節跳動在印度的子公司與新加坡母公司TikTok Pte Ltd之間的線上廣告交易涉嫌逃稅，並在3月中旬下令，凍結字節跳動在印度花旗銀行和滙豐銀行的兩個帳戶。除了這兩個帳戶，當局也要求花旗和滙豐不得允許字節跳動印度公司，從與其稅務識別碼相關的其他任何銀行帳戶中提取資金。

根據提交給法院的文件顯示，字節跳動印度公司認為，儘管帳戶裏只有約1,000萬美元的資金，印度當局凍結資產的行動是「濫用法律程序」，公司業務陷入停滯，侵犯公司「開展自由貿易和業務的權利」，並對公司支付工資和稅收造成困難。報道指此案不久後將在印度孟買的高等法院開庭審理。