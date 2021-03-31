NASA列台灣為「國家」　陸國台辦促改正錯誤

大陸國台辦周三（31日）召開記者會，回應多項涉台和兩岸關係的議題。美國太空總署（NASA）早前推出名為「將你的名字送上火星」活動，官網報名網頁將台灣列為「國家」。國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，希望NASA尊重國家主權和領土完整，盡快改正相關錯誤。

台灣的陸委會主委邱太三日前稱將評估分階段恢復包括大陸居民赴台人道探親等在內的兩岸人員及運輸往來。朱鳳蓮表示，大陸一貫致力於加强两岸交流合作，民進黨當局採取的種種阻斷措施，嚴重影響兩岸人員往來和各領域交流，當務之急是民進黨立即糾錯。會上指，兩岸現在不能實現正常往來，是因為台灣方面以疫情為由單方面推出一些禁限措施所致，應取消此種不人道的做法。

關於新疆棉風波方面，台方曾呼籲大陸停止壓迫「新疆人權」問題，才能化解國際質疑與對立衝突。朱鳳蓮指，民進黨當局基於外部反華勢力編造的謊言和虛假信息，跟風對大陸抹黑、誣衊，是極端惡毒的，陸方堅決反對。陸方另允許台媒派記者到新疆，若有需要可提供協助；亦歡迎台民眾和台企到當地旅遊和投資等。

解放軍20架軍機上周五（26日）進入台灣西南空域，朱鳳蓮表示，解放軍維護國家主權和領土完整，展開有關演訓是天經地義；目前在台海形勢依然複雜嚴峻的形勢下，美國持續向台獨勢力發出錯誤信號，居心險惡，敦促美國政府妥善處理台灣問題。