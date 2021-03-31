內地為求接種率達標「交差」　升學成績工作表現與打疫苗掛鈎

內地截至上周六（27日）的新冠疫苗接種及全球供應量已經超過1億劑，預計年底能產出最多30億劑疫苗，但周三（31日）內地官媒揭發各地有學校及企業為求提高接種率，將學生的升學成績和員工業績表現掛鈎，強迫他們打針以「充數」完成任務，實際只是攀比心態作祟。

文中提到有少數地方出現不良「苗頭」，有學校向教師施壓將其績效考核與接種掛鈎；有企業主管部門無視部分職工的身體狀況，「一刀切」要求全員接種。有地方政府更是動用行政權力干預企業的正常生產經營秩序，提升接種進度。上述現象會為不適宜接種的人群帶來醫學風險、增加部分群眾的反感。

另有媒體引述內地居民消息，指上級政府給下級官員下達指標，未能達標的會遭減分甚至辭退。因父親病歿而懷疑政府瞞報的湖北武漢市居民張海認為，各地官員並非心甘情願的為民眾負責，只因關係到官位，才會如此積極宣揚打針。

中國國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周二（30日）依舊呼籲國民接種，強調控制疫情得好是為了爭取時間打疫苗，指出雖然中國接種排行全球第2，但按百分比來説只有4個百分點，屬於非常低；相比其他接種很好的國家，中國並非免疫國家，因此擔心會再度爆發疫情。他期望在6、7月底有40%人接種。