台向美增購愛國者三型增程導彈　料2026年完成交付

台灣面對大陸軍事威嚇，近日多次向美國購買武器。台國防部周三（31日）證實向美國採購愛國者三型（下稱愛三）增程型導彈，預計於2025年、2026年分批交付。而空軍早年辦理愛三重新鑑測工作，未經國防部核定，逕自向美方申請發價書，經監察院監委調查認為有行政違失，通過糾正國防部。

根據國防部最新送交立法院的預算解凍報告指出，「愛國者二型性能提升及採購愛三」軍購案，建案期為2007年至2021年，總預算1,791億元（新台幣，下同，約495億港元），已在2017年全數交付並完成部署。由於該軍購案尚有200億元（約55億港元）餘款，台美雙方於2019年開會研討後，確定增購愛三增程型導彈。相比台軍現役愛三，增程型號射程更遠、性能更先進，目前只有美國陸軍及日本陸上自衞隊的導彈部隊有部署使用。

至於台灣自製武器方面，國防部又證實天弓三型導彈的量產進度較預期超前。台軍委託中科院研製的天弓三型防空導彈系統，建案期是2015年至2024年，總預算約748億元（約207億港元），雙方於2014年簽妥協議書，中科院於2020年12月已完成年度量產的驗收工作，另今年也提前完成量產。

有關空軍未經核准向美申請發價書一案，據負責調查的監委王美玉、王麗珍表示，國防部以往為維持愛三導彈效能，定期向美方採購更新重要組件，並執行重鑑。惟空軍防空暨導彈指揮部辦理愛三導彈重鑑，預算約6.09億美元（約47.5億港元），卻未經部長核定，於2016和2019年兩次向美方遞交發價書請求，引發立法院於美方公布知會國會審查後始知該軍購案。

監委認為，美方於2019年4月告知由於修訂報價需時，空軍防空部基於軍購程序冗長等原因下，於同年6月向美方遞交發價書請求，雖有其考量，卻應檢討。另軍購案報價程序非空軍防空部可掌握，國防部要求遞交發價請之前，須先將預算納入5年施政計劃，也未盡合理。