瑞麗距198日再度封城　專家稱邊境偷渡防疫難

雲南瑞麗市自上次出現本土感染病例後，至今198日再度封城。此次有多名染疫者為緬甸籍民眾，內媒周三（31日）分析稱，因該市地理位置和緬北地區局勢混亂等情況，令當地防疫工作壓力大。早前亦有報道稱，當地自疫情爆發後頻有偷渡者入境，其後證實確診。當局特別指出要嚴厲打擊，對拒不執行檢測者依法追究，但最終防不勝防。

瑞麗位於中國西南邊境城市，三面與緬甸相鄰，多為山林荒地，經常出現偷渡者。曾參與邊境巡邏工作的民眾表示，瑞麗的邊境線長且複雜，部分地方僅有鐵絲網包圍，容易偷越欄柵。民眾續稱，雖然邊境的巡邏和管理工作嚴格，但總有漏網之魚從邊境線偷渡入境。

國家衞健委高級別專家組成員曾光表示，瑞麗相鄰的緬甸也屬於疫情比較嚴重的國家，要做好防境外輸入是非常艱巨的任務，出現偶發的輸入病例是可以理解的。另有民眾表示，此次封城當局早有徵兆，與緬甸相連的姐告大橋周二（30日）已禁止民眾和車輛通行，有警員和軍方駐守，有一半以上因工作原因需往返兩地的民眾被攔在姐告口岸。