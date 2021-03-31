屢次質疑蔡英文論文造假　台資深傳媒人遭起訴

台灣的蔡英文總統攻讀博士時期的論文，自2019年遭多名學者質疑造假。蔡英文其後控告2名學者及資深傳媒人妨礙名譽。事件發酵至今，台北地檢署周三（31日）對兩名學者不予起訴，但在Youtube頻道批評蔡學歷及論文的資深傳媒人彭文正，則依加重誹謗罪起訴。

北檢去年10月首次傳召台大法律系榮譽教授賀德芬、台裔旅美學者林環牆，最後二人因罪嫌不足且盡了查證義務，沒有遭到起訴。至於彭因作為具經驗的媒體工作者，在未有進一步查證下為報一己私仇，為自家經營頻道「政經關不了」上有更高訂閲數及點閱率，發布不實言論，足以貶損蔡的名譽及社會評價，因此對其依加重誹謗罪起訴。

彭文正對於被告一笑置之，但感謝身為提訴的檢察官，指證據不會遭到毀滅且在法院上公諸於世。他又稱對方從沒召開過調查庭，也沒保全證據，無法證明有關爭議言論的真假；對於該政治審判將會全力應戰。總統府澄清，當年蔡英文只是一名身份普通的新進學者，並無單位有理由為她護航；其倫敦大學經濟學院（LSE）的相關學經理文件及審核資料真確且公開揭示過。

此外，對於彭因造假案事後反告蔡誣告罪，檢方同日表示因客觀上沒有捏造事證提告，主觀上無誣告意圖，以罪嫌不足不予以起訴。