中方稱華南海鮮市場非初始爆疫點　強調已提供原始數據

西方國家早前指控新冠病毒起源於中國。世界衞生組織新冠病毒溯源研究的中方專家組周三（31日）召開新聞發布會，其中提到報告主要結論指，華南海鮮市場並非全球新冠肺炎疫情的最初爆發點，惟不排除市場內出現冷鏈傳播的問題。當局重申，新冠病毒「極不可能」從實驗室洩漏。另就國際專家小組曾表示在中國「要取得原始資料遭遇困難」，中方專家組強調他們與國際專家掌握的原始數據並無不同。

中方專家組組長梁萬年引述報告指，雖然蝙蝠和穿山甲中發現的冠狀病毒基因序列與新冠病毒高度相似，但相似度尚不足以使其成為新冠病毒的直接祖先。惟由於水貂和貓等動物對新冠病毒高度易感，提示蝙蝠、穿山甲或者鼬科、貓科動物，以及其他物種都可能是潛在的自然宿主。

專家組調查華南海鮮市場後認為，雖然市場是新冠疫情的爆疫點之一，但由於湖北武漢市最早病例出現在前年12月8日，與華南海鮮市場相關的最早病例卻出現在同年12月12日，顯示疫情同時在武漢市其他地方傳播。據對市場的環境取樣發現，動物製品不存在新冠病毒，而水產攤位卻普遍遭新冠病毒污染，提示病毒可能由冷鏈產品或帶病原者傳入。

報告提出四項建議，包括擴大全球新冠病毒統一數據庫，公開分子、基因序列、臨床、流行病學、動物監測等數據，方便溯源。各國應在全球搜索並發現可能的早期病例，尋找其他可能成為病毒宿主的動物物種，以及了解冷鏈以及急凍食品在病毒傳播的作用。