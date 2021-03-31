報道新疆人權問題　BBC駐京記者突調至台灣

曾多次報道中國大陸政府涉嫌侵犯新疆人權的駐北京記者沙磊（John Sudworth），其所屬的英國廣播公司（BBC）周三（31日）在Twitter上突然宣布，沙磊已經抵達台灣並成為駐當地記者。中國外交部發言人華春瑩就事件回應，指沙磊未履行常駐記者離境手續，屬非正常離境，對於他離境原因一概不知情。同時，她又提到沙磊不應「逃跑」，若有證據受到威脅則可由大陸政府保他萬全。

BBC未有交代調動原因，但提到沙磊一直揭發大陸當局隱瞞世人的真相，為他此前在駐北京期間獲獎感到驕傲。沙磊的Twitter則未有回應。華春瑩表示，官方並無收到沙磊以任何方式有關離境的消息，此前聽到新疆有部分民眾及實體打算向其提告；沒有聽説過任何的陸方政府或部門威脅他。她重申，BBC常散播大量涉疆涉港涉新冠的虛假信息，希望對方能嚴肅對待陸方立場，客觀報道。

大陸官媒對此事亦有評論，稱受其誹謗及傷害的企業及民眾準備起訴，所以沙磊遭打亂陣腳才選擇逃跑，估計他逃避大陸的法律制裁後，會將自己塑造成受政治迫害的西方記者及西方反華的「英雄人物」，並勸他早點放棄這般幻想。