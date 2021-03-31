暫停進口至今1個月　陸首次展示台菠蘿害蟲相

大陸暫停進口台灣菠蘿後，台灣的農委會指摘對方驗出問題菠蘿的數據錯誤，也無證據證實。大陸國台辦周三（31日）舉行新聞發布會，發言人朱鳳蓮回應稱，去年至今已收到33宗發現有害生物的情況，又展示放大50倍的台灣菠蘿害蟲照片，證實有大洋臀紋粉蚧、新菠蘿灰粉蚧、菝葜黑圓盾蚧，統稱「介殼蟲」。

大陸國台辦早前曾向台灣通報，去年有28批次進口菠蘿不合格。台農委會反駁對方數據不實，強調只有13批次不合格。大陸今年則有5批含菝葜黑圓盾介殼蟲的菠蘿退回原產地，台方表示，相關批次的菠蘿並無問題，也沒有發現有關介殼蟲，要求對方出示證據。

朱鳳蓮周三表示，已向台方通報，但對方沒有任何回應，不合格的情況也沒有改善。她另在會上出示向台灣通報的文件、檢驗報告，稱「如果民進黨當局夠擔當的話，就應該切實地負起監管的責任，從源頭上去處理相關的問題，而不要再搞甚麼政治操弄。」

大陸暫停進口菠蘿至今已達1個月，民進黨立委王美惠周三認為，國台辦隨便胡亂講，若真的有蟲早就拿出來了，怎麼等到現在才拿出來，批評這非常不合理，農委會應說明清楚。