教育部停辦劍橋英文5級試　擊破假代理商斂財騙局

教育部考試中心周三（31日）在中國教育考試網，就最近有官媒揭發所謂的代理商為考生申辦劍橋通用英語5級考試（MSE）而發公告，稱中心經與英國劍橋大學英語考評部友好協商後，決定即日起不再承辦該考試。

國內學生對於該考試的需求大增，有不少家長需要支付比原價500元人民幣（約593港元）的報名費才博得一考試席位。其中多間網上機構都聲稱，與一間所謂獲官方授權代理商簽署了商業合作協議，協助「鎖定」及分配考位。

記者後來從教育部考試中心得知，各省份考點的考位均由各省市設置的，因此產生了該代理商的考位從何而來的疑問。劍橋大學英語考評部的上海地區負責人表示，所有的劍橋考試都是只能從官網報名，沒有所謂的機構名額，亦無第3方或者綠色管道。此前，該部門2月曾發表聲明，稱沒有授權任何機構做該考試的測評組織單位。

有業內人士認為，開始一旦與培訓機構掛鈎就可能助長培訓的熱潮，隨之以來伴隨找利益輸送，影響考試測評的公平公正。自2016年至今，報考該考試中的劍橋英語入門考試或劍橋中級考試每年翻倍，現已經突破15萬人。