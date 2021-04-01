替犯罪集團誘男性裸聊敲詐　建群少女年僅19歲

網上騙案層出不窮，不少想一振雄風的男性按捺不住心中欲火，加入聊天群組尋找秀色可餐的女性裸聊，想不到卻遭對方偷拍，結果墮入敲詐勒索的騙局。內媒周三（31日）引述檢察院消息，稱上海市青浦區警方接報騙案拘捕數名疑犯，原來建群人是一直為犯罪集團引流、年僅19歲的女學生，本月初依非法利用訊息網絡罪向有關犯罪人士提起公訴。

建群人凌霖在網上接受犯罪集團的任務，去各大平台「招客」，一人可得2元（人民幣，下同，約2.37港元）的報酬。後來她夥拍好友詩詩建立QQ群，以「外包」方式招攬想賺錢的人進行引流工作，並在群中發出由犯罪集團提供的QQ號碼。其中男犯人吳冬就假扮女性私訊受害者誘導他們裸聊，期間偷偷拍下影片在事後威脅令他們名譽掃地，再達致目的。據悉，群組巔峰時期有近百人。

由於凌霖負責管理群組但從沒告訴手下引流目的，有部分人為了「衝業績」更自開帳號，才發現從事犯罪工作，惟認為自己並非與行為有關，因此繼續犯錯。受害人小魏前年12月報案後稱，在微博上看到美女博主「蜜桃醬」發布「互看」字眼訊息後「落疊」，結果就遭勒索。截至案發凌霖已非法獲得逾10萬元（約11.86萬港元），吳冬一人引流數萬人，受害人遍布各省市。