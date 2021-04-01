內地植髮行業質素參差　收費動輒過萬人民幣

內地近年對植髮的需求快速增加，植髮行業規模在四年間暴增近4倍，隨之衍生大大小小的植髮機構，收費動輒上萬元（人民幣，下同）。但由於行業缺乏相關標準，且植髮效果與患者體質、醫生技術和術後護理都有關，令市民難以鑑定機構質素，容易受騙。

愈來愈多年輕人由於工作壓力大，長期脫髮，故選擇植髮以提升自身形象。研究機構的數據顯示，從2016年到2020年，內地植髮行業的規模從57億元（約67億港元）躍升至192.2億元（約228億港元）。然而，各間機構植髮價格高低不一，移植一個毛囊價格多在10元（約11港元）至20元（約23港元）；如果按一般移植3,000個毛囊單位，則意味花費在3萬元（約3.5萬港元）到6萬元（約7萬港元）。

雖然價格高昂，植髮效果卻不一定盡如人意。有「90後」美妝博主不滿意自己的額頭太高，花費約3萬元移植2,500個毛囊單位到髮線處，結果只有不到一半毛囊存活，植髮的部位頭髮稀疏，濃密度反而大不如從前。

不少私家植髮機構更會把植髮包裝成神秘、高級的技術，藉此抬高要價。但諷刺的是，網上大量的植髮培訓廣告卻宣稱「只需3天即可學會」。但當內媒記者向工作人員問及風險等敏感問題時，對方卻不耐煩地表示「哪來那麼多風險？大不了退錢便可以了」。