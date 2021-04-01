網紅辛巴復出　直播現場獲封路配合惹非議

出入口有易拉架寫上繞路的字眼。

內地網紅「辛巴」早前因銷售假燕窩早遭直播平台禁號60日，並需為之前的貨品賠償予買家。內媒周三（31日）報道，辛巴復出首日在廣東廣州市白雲區直播時，黃石街道辦疑似給予「高規格」對待，對附近街道實施封路、路過居民及車輛需接受盤問。涉事街道辦事後回應稱，辛巴一方早前約一星期前報備，辦方因此就此應對，對受影響的居民致歉。

辛巴帳號獲解封後就發表回歸影片。有網民表示，辛巴團隊上周六（27日）進行直播期間，有人員封堵附近教導，更有寫着「此路段暫時封閉，請繞路行駛」的路障；在附近上班的男子遭人員要求出示證件，最後不滿該做法，直接穿過阻攔人員通過路段。

街道辦隨後解釋，是按照企業報備所提出的人車分流預案，因此封鎖該企業附近800米左右的內部通道，在早上9時至下午1時的時段實施人流疏導及指引，活動結束後已解除有關措施。

網友指出，除非是容易造成擁堵踩踏的大型活動，並向相關部門報備、當地部門進行交通管制，否則任何人等都無權封路。其他網友則憤怒表示，區區一個網絡主播，哪兒來的封路權，質疑「高規格」待遇是否與他匹配。