台調查局丟失毒品　調查官家中搜出5000萬新台幣不明財物

台灣基隆市海關於前年11月搜出6.5公斤毒品，由航業處基隆調查站（下稱航基站）調查，爆出運送鑒定途中遺失事件，事發1年後才上報。桃園地方檢察署周一（29日）前往涉案調查官徐宿良住所搜查，搜出大批現金、名錶等來歷不明的財物，徐男以及其妻子被當局拘留。有台媒指，現金數目高達5,000萬（新台幣，下同，約1,383萬港元）。徐宿良已被停職。

前年11月，航基站指派調查官鄭翊將搜獲的毒品，送往調查局鑒定，遺失1年後才通報事件。桃園地檢署於去年11月以涉犯毒品危害防制條例，諭知時任調查組長徐宿良交保釋金5萬元，聯同調查官鄭翊以及航基站副主任等被降職並接受調查。經過4個月調查，懷疑徐宿良可能充當「內鬼」與毒梟有關連，甚至利用職務便利將查獲的毒品交給販毒集團。

報道指，檢察部門再搜查徐宿良住所等4個地方，搜出5,000萬元不明現金、名錶、名牌手袋等。他供稱現金、名錶都是親戚贈送，但與妻子李翠萍的證詞有矛盾。檢察官以貪污罪羈押兩人，調查局副局長黃義村表示，媒體報道部分內容與事實不符，但基於偵查不公開原則，案情不便說明。