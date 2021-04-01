張家界天坑心湖景觀遭破壞　村民放養魚網箱

湖南張家界茅岩河風景區去年3月發現的地質景觀天坑湖泊，四周被長滿茂密樹木的峭壁環繞，由於湖泊從上空觀看呈心型，因此當地人稱為「天坑心湖」。近日網傳該湖被人安裝了養魚的網箱，除破壞景觀，更違反國家的禁漁政策，鎮政府接報後正在調查。

最先發現這事的吳先生向內媒記者稱，周日（3月28日）他在景區航拍時見湖中被人放置了疑似養魚的網箱，從半空俯瞰格外顯眼，又對這麼美麗的湖景遭破壞，感到十分心痛。

茅岩河鎮政府工作人員周二（3月30日）向記者稱，事件傳到網上後，鎮政府高度重視並已開始調查，初步確認有附近村民在湖內放置網箱，但並沒有養魚。工作人員表示，目前國家正在實施長江流域重點水域十年禁漁，村民的做法違反了國家政策。工作人員又稱，網箱目前還在水中，他們正在尋找放置的村民將網箱取出，並依法處理。

曾多次在當地考察的張家界市旅遊研究院副院長周蘆屾表示，半年前已在湖中發現網箱，相信是村民有意為之。周解釋，隨着該湖知名度上升，部分村民預測湖邊可能發展旅遊，於是趁早把網箱放入湖中，當他日開發時，便聲稱在湖中養魚，要求補償。