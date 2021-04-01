中國與新加坡外長會晤　探討健康互認開放來往

中國國務委員兼外長王毅周三（3月31日）在福建省南平市，與新加加坡外長維文舉行會談。據星媒引述維文稱，雙方在會上探討如何逐步開放雙邊旅遊，包括內容涵蓋疫苗、核酸檢測的相互認證。

維文於周二（3月30日）抵達福建展開一連兩日的訪問，周三結束行程後受訪稱，兩國重新開放彼此的經濟和旅游，是這次會談的重點。有關如何建立健康互認，他指出雙方必需有可驗證、並經授權的資料來源，並互相交換信息，才能安全地重新開放旅遊。他強調目前未有具體時間表，但「事情正在往好的方向發展」。

今年正值兩國建交30周年，維文指雙方關係有良好的記錄，沒有懸而未決的問題，雙邊貿易數字也在疫情中保持穩定。他透露雙方希望新加坡總統哈莉瑪到中國進行國事訪問。兩人又討論到緬甸問題，希望當地局勢降溫，並實現各方對話。雙方也同意必需尊重不干涉他國內政的原則。

中國外交部表示，王毅在會上提到，雙方要保持高層交往與聯繫，共同應對疫情長期化挑戰，在疫苗接種和健康碼互認等領域探索新的合作；要合力反對搞「疫苗民族主義」，防止出現「疫苗鴻溝」。他又指出，緬甸是中國山水相連的鄰邦，也是東盟大家庭重要一員。中方樂見並支持以「東盟方式」為推動緬局勢止亂回穩發揮積極作用。