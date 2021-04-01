重慶市領導兩進一退　王賦蔡允革任副市長

重慶市政府今年出現頻密人事調動。該市五屆人大常委會第二十五次會議於周三（3月31日）通過，任命王賦、蔡允革為該市副市長。會議決定，同時接受李波辭任該職務的請求。有關決定將令該市由現有6名副市長增至7人。

今年59歲的王賦，出生於山西渾源，具統計學碩士學歷。他於1986年進入國家物價領導小組辦公室工作，先後任職國務院物價委員會辦公室、國家物價局農產品價格司；1995年任國家計委價格調控司綜合處處長。1999年，他調任山西，先後任省體改委副主任、運城行署副專員及副市長、省發改委主任、副省長、省委常委、省委秘書長。2018年1月，他調任重慶市委常委、市委秘書長。

蔡允革則於1971年出生，為河北霸州人，具研究生、經濟學博士、高級經濟師學歷和履歷。他曾長期任職中國銀監會，2008年調任廣東省發改委副主任。2013年加入中國光大銀行，先後任辦公室總經理、黨委辦公室主任、黨委委員集團副總經理、黨委委員。去年9月出任交通銀行監事長、黨委副書記。今年3月，蔡已任重慶市政府黨組成員。

1972年出生的李波，於重慶出生，曾赴美國史丹福大學和哈佛大學留學，擁經濟學、法律雙博士學歷，2004年6月回國工作，獲聘任為中國人民銀行條法司副司長。2008年，年僅36歲的他升任司長。2018年，李波離開經濟領域，任中國僑聯副主席，晉升副部級。2019年9月任重慶副市長至今。李波是繼吳存榮和屈謙之後，重慶今年第三名辭任的副市長。今年1月，吳調任該市市委副書記，屈則擔任市政協副主席。