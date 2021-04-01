大興區疫苗接種率達80%　初步建立免疫屏障

國家衞健委自上周三（3月24日）起啟動新冠疫苗接種「日報制」，截至周二（3月30日），全國已累計接種1.14億劑次。北京市大興區早前通報全市疫苗接種率已達到80%，初步建立免疫屏障。有內地專家表示，假如其他地方接種率不能跟上，防疫仍會出現漏洞。

中國疾病預防控制中心研究員、世衞組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴近日受訪，對內地於過去一周，每天接種約300萬到600萬劑次疫苗，他認為速度不低。隨着疫苗產能進一步釋放，要達到每天1,000萬人接種都沒有問題。至於疫苗產能能否跟上接種需要，他認為內地面對雙重壓力，除要應付14億國民的需要，還要幫助其他國家。他表示，中國疫苗規劃產能今年底大概可以達到50億劑。

對於雲南瑞麗市近日爆發本地疫情，該省將對4個邊境縣市啟動疫苗接種工作。邵一鳴指出在沒有疫苗的時候，只能靠傳統公共衞生措施控制疫情，有了疫苗，就能根據地區風險等級，在邊境地區特別是已知的高風險地區更早推廣全民接種。

他強調，利用疫苗手段建立起免疫屏障，成本代價最小，在可能存在的風險出現前，必需把免疫屏障建立起來。