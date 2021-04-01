男子遭羈押150天7年後改判無罪　法院僅賠8.9萬人民幣

內地再現冤案。四川省農藥有限責任公司法定代表人韓強，早年因農藥產品質量有問題而捲入刑事案件，被羈押150天，之後判非法經營罪成、免除刑罰。他不服上訴，7年後改判無罪，遂申請國家賠償逾458萬元（人民幣，下同，約550萬港元），但最終僅獲賠8.9萬元（約10.6萬港元）。

內媒周四（1日）報道，2011年10月18日，韓強代表四川省農藥公司，向湖北省荊州市通某農業物資有限公司代表陳某武，出售一批除草劑，總值110萬元（約130萬港元）。陳將除草劑賣給各地分銷商，惟後者反映產品質量有問題，賣不出去。湖北荊門市沙洋縣公安局查扣相關產品，2013年4月26日以涉嫌非法經營罪將韓強刑拘，同年9月22日獲取保候審，總共被羈押150天。2016年3月10日沙洋縣人民法院一審判韓強犯非法經營罪、可免予刑事處罰，但有問題農藥則予以沒收。

韓強不服提出上訴，兩度被荊門市中級人民法院駁回，後轉向湖北省高級人民法院提出申訴，獲發還重審。荊門市中級人民法院去年5月25日開庭審判，認為韓的非法經營罪證據不足、農藥存在質量問題證據不足，改判無罪。

今年1月6日，韓強申請國家賠償。申請書顯示，案件歷時7年多，他被羈押150天，因一審、二審的錯誤判決，精神遭受極大損害，其公司因農藥被違法沒收而須賠償、暫停營運，損失約500多萬元（約600萬港元），因此索賠逾458萬元，還要求法院在湖北的報刊和網絡平台公開道歉，挽回他和企業商業名譽和不良影響。

荊門中院賠償委員會根據相關規定，最終決定賠償韓強8.9萬元，包括人身自由賠償金5.2萬元（約6萬港元）；精神損失撫慰金1.5萬元（約1.8萬港元），佔其人身自由賠償金比例不到三分之一。至於公開賠禮道歉，委員會認為案件判決文書已公布發布，影響範圍已包括報刊和網絡平台，不予支持。