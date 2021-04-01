台灣帛琉旅遊氣泡首團下午出發　全機123人經檢測零確診

台灣與太平洋島國帛琉旅遊氣泡首團周四（4月1日）下午2時30分出發，旅客當日上午8時30分已陸續到達桃園機場，進行採檢，全機乘客經檢測證實無確診。至於到訪台灣的帛琉總統惠恕仁，亦將乘搭首團班機返國。

首團旅客須於航班起飛前5.5小時到機場進行採檢，包括從台灣出發的帛琉首發團旅客100人、帛琉外交使節團23人，全機123人檢測證實無確診，包括惠恕仁。首團航班是中華航空CI-28航班，以波音737-800客機執飛，預計下午1時55分開始登機，2時30分出發，並於當地時間晚上7時20分抵達帛琉羅曼莫圖機場。

旅客抵達帛琉不用進行採檢或隔離，返台後亦不用隔離14天。首團旅客將於當地時間下周日（4月4日）晚上7時50分啟程回航，台灣時間晚上10時50分抵達桃園機場。入境時，台帛旅遊氣泡旅客與其他國家旅客將會被分流管理，確保不會接觸到從其他國家入境的旅客。

台灣的衞福部長陳時中亦到桃園機場，提醒台灣的旅客於帛琉當地應遵守相關防疫規範，並須下載、填報追蹤應用程式APP，當地行程皆由專人專車接送、團進團出，全程戴口罩並每日量體溫，不與當地民眾接觸。