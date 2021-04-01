上海公安局數據外洩　澳媒揭監控外國人及維吾爾人

澳洲廣播公司（ABC）周四（1日）報道，中國上海市公安局一個安全數據庫去年底遭黑客入侵，發現逾110萬份公安局的文件及監控紀錄，揭露局方於2017年起把超過5,000名外國人的護照資料和照片列入資料庫，包括至少161名澳洲公民及150名英國公民。外洩資料亦顯示中國密切監控2.5萬名新疆維吾爾族人、政治異見者等，當中約8,000名維吾爾人列為「懷疑恐怖分子」。

報道指，黑客早前入侵上海公安局一個伺服器，把資料交給網絡安全公司Internet 2.0，後者再轉交澳洲安全官員、ABC及少數國際媒體。資料庫存有數以萬計的公安局監視名單、線人報告、臉部及車輛識別相片、移民數據，包括2017年起到訪過上海的數千名外國人護照詳情及照片，不少是外國政府官員及商界領袖。

以澳洲為例，列入資料庫的有前澳洲駐日本大使、國家評估情報分析機構辦公室主任米勒（Geoff Miller），他在2018年9月與妻子到中國旅遊時被納入資料庫。他認為是過去曾陪同澳洲官員訪華，估計中方可能懷疑他再次赴華的原因，因此記下其資料。此外，澳洲電信、澳洲國民銀行等大企業的敏感技術和信息高級員工亦榜上有名，澳洲政府正調查相關澳洲公民是否成為公安局監察對象及情報目標。

外洩文件亦顯示中方正密切監視大批維吾爾人、政治異見者、小童、精神病患者、罪犯等，數千名維吾爾人被定性為懷疑恐怖分子，其中逾400人是未成年人士，最細只得5歲。Internet 2.0行政總裁波特（Robert Potter）指，文件屬中國大規模監控系統的一部分，有助外界了解中國結合刑事調查與政治部門，追蹤異見人士的手法。