台國防部：陸美關係惡化台灣首當其衝　加劇台海衝突風險

台灣的國安局、國防部、海巡署等單位首長，周四（4月1日）到立法院報告近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展的影響，並接受質詢。台國防部提到，陸美關係惡化令台灣首當其衝成競逐熱點，加劇台海軍事衝突風險。

國防部書面報告指出，大陸軍機執行遠海長航訓練，飛入台灣西南防空識別區已呈常態化趨勢。報告認為，陸美爭霸導致兩國的軍機、軍艦在台海有來有往，包括大陸藉頻繁軍事行動展現捍衞利益的決心，美國多次派電子偵察機至大陸沿海抵近偵察，並持續以軍艦穿越台海方式嚇阻大陸冒進，加劇台海軍事衝突風險。

國防部表示，台軍將提升不對稱戰力，以「小型、大量 、機動、難以反制 」為原則， 發展遠距精準打擊系統，強化電子、資訊及網絡作戰能力，破壞及打擊對敵重要軍事目標，建立重層嚇阻能量；同時拓展盟友合作阻嚇大陸冒進。

國安局報告顯示，大陸明年召開第二十屆全國代表大會，恐增台灣國安壓力。國安局長陳明通表示，大陸長期對台灣戰略企圖明顯，會針對各項狀況推演，但最重要的是台灣人應團結一致，如果要保持自由民主的生活，不被極權專制統治。

海巡署報告顯示，近期大陸無人機在東沙島上空繞島飛行，可能是搜集情報；同時認為大陸相關軍事或準軍事擾台作為，將隨美台關係深化而增強。海巡署表示，不排除大陸會利用民兵船、海警船、軍艦對台灣本島及周遭外離島給予壓迫，或可能引起小規模摩擦及突發事件。