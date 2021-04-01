中美南海撞機事件20周年　華官媒高調紀念

周四（4月1日）適逢「中美南海撞機事件」20周年，多間內地官媒發文悼念殉職飛行員王偉，稱「英雄從未遠去，我們不曾忘記」 、「我們永遠等你返航」等。事件當年激起內地民間強烈譴責美方侵犯中國主權的霸道行徑，引發外交風波。

官媒去年播放的撞機片段顯示，2001年4月1日，美軍一架EP3電子偵察機飛入海南島東南70海里上空，該處屬於中國專屬經濟區海域的上空。解放軍派出兩架殲8Ⅱ戰機升空監視及攔截。

王偉駕駛的編號81192戰機，飛近EP3的左前方，試圖攔截；不料EP3突然左轉，機頭及機翼撞向王的戰機。美機機頭零件飛脫，仍能飛行。王所駕的戰機失控墮落，他跳傘下落不明，後確認犧牲。EP3被迫降南海島陵水機場。該機及機上機組人員，被中方扣留。

當年撞機事件後，大批內地民眾到美國領事館示威，要求美方就事件道歉。事後美方就撞機事件向中方遞交一正式聲明，聲明中提到「SORRY」（遺憾）字眼，中方當時接受該聲明。EP3的24名機組人員於同月12日獲釋回國。而涉事的EP3偵察機，經中方雙方多輪談判後，於同年的7月3日，經拆卸後運回美國夏威夷。有指中方從這次拆卸獲取重要情報及戰機技術。

官媒微信公眾號周四文章重提上述撞機事件，以及22年前中國駐南斯拉夫大使館遭以美國為首的北約聯軍發射導彈炸毀，造成3人死亡的事件，稱「是改革開放後，最讓中國人屈辱和痛心的大事」。

除官方紀念外，內地亦有不少市民到王偉的墓前送上鮮花、殲20戰機模型、國產航空母艦模型等悼念，以「告慰王偉烈士，中國軍力已經強大」。