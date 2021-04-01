內地兩個月查封3.43噸澳洲葡萄酒　華商務部稱徵稅合法

中國商務部上周五（3月26日）裁定從澳洲進口的葡萄酒存在傾銷和補貼行為，由周日（3月28日）起徵收最高218.4%反傾銷稅，對當地釀酒業造成沉重打擊。有報道指，中國海關於今年頭兩個月，在內地多個口岸查封約3.43噸澳洲進口葡萄酒，並依法退貨或銷毀。中國商務部周四（4月1日）表示，中方採取反傾銷措施，符合世界貿易組織和國內法律的相關規定。

內媒查詢中國海關周一（3月29日）公布的信息發現，今年2月共有8批次從澳洲進口的葡萄酒未獲准入境，總重量約1.13噸，原因包括超標使用食品添加劑、標籤不合格。在今年1月則有9批次、總重2.3噸的澳洲進口葡萄酒，分別在深圳和重慶因標籤不合格等原因未准入境。

另有媒體引述澳洲葡萄與葡萄酒協會負責人托尼‧巴塔格林表示，自去年11月起，中國已對澳洲部分商品實施臨時反傾銷措施，對華商務部上周的決定，是意料之中。他指出，澳洲出口的葡萄酒約4成輸往中國，每年價值約10億澳元（約59億港元），惟今年1月澳洲輸華葡萄酒價值跌至不足100萬澳元（590萬港元），遠低於去年10月單月最高的1.64億澳元（約9.65億港元）。他坦言，英美市場無法代替中國對葡萄酒的需求。

澳洲貿易部長德昂上周六（27日）批評中國徵收反傾銷稅的決定，又表示考慮向世界貿易組織申訴。對此，中國商務部新聞發言人高峰周四在記者會上表示，去年8月商務部應國內產業申請啟動反傾銷調查，裁決報告表明，自澳洲進口葡萄酒存在傾銷，給中國國內產業造成實質損害，採取反傾銷措施是世貿組織賦予各成員的正當權利。