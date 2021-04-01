內地知名時政論壇關閉多個欄目　網民感惋惜

內地知名時政網絡論壇「凱迪社區」，長期以來是內地民間人士議政之地，言論相對自由。惟凱迪社區最新公告顯示，決定關閉包括「貓眼看人」等5個欄目，令不少網民感到惋惜。

內媒周三（3月31日）發現最新的《凱迪社區公告》，當中稱為了給用戶帶來更好的交流和體驗，凱迪社區決定自周二（3月30日）晚上8時起關閉《貓眼看人》、《文化散論》、《城市生活》、《原創文學》和《影視評論》5個欄目，並陸續新增《貓眼旅遊》、《貓眼體育》、《情感天地》、《歡樂貓友》等4個欄目。

內媒指，凱迪社區是2000年初發布、以社區為主體的自媒體，註冊地在海南省海口市，是中央網信辦重點管理的全國十三家重點商業網媒之一，也是全國僅有的三家以電子公告欄（BBS）形式存在的民營綜合自媒體網絡平台。至於被關閉的欄目，以「貓眼看人」瀏覽量最高，多討論一些時政議題、未經證實的「歷史內幕」和「秘辛」，其中不少貼文言論大膽。

不少內地網民表示，「貓眼看人都關了，凱迪社區還有甚麼意思？」、「莫談國事，只談風月」、「一個時代的記憶」。外媒指出，近年已有多間同類型網站被關閉，認為今次事件亦是意料之中，形容這是內地當局收緊言論自由的又一舉措。