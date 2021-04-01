法院裁定樂拼侵權樂高　改判重罰3000萬元人民幣

廣東省高級人民法院周四（1日），就丹麥玩具公司樂高（LEGO）控告內地廠商「樂拼」侵權案作出終審判決，裁定「樂拼」構成商標侵權及不正當競爭，由原本一審的賠償300萬元（人民幣，下同，約360萬港元），改為重判賠償3,000萬元（約3,600萬港元）。

法院認為，「樂拼」生產廠商美致公司持續複製樂高玩具4年，單在2017年9月11日至2019年4月23日銷售的經營額超過3.3億元（約3.9億港元）。「樂拼」侵害樂高公司8個註冊商標及1個具有一定影響力的商業名稱。該公司負責人李某又組織工廠生產，經多個渠道，例如廣州國際玩具及模型展覽會等進行宣傳、銷售。

「樂拼」美致公司侵權時間長、規模大，獲利高，屬嚴重侵權行為，因此判樂高公司索債勝訴，「樂拼」需賠償樂高公司相關經濟損失及制止侵權行為所支付的合理開支。

上海市法院去年9月亦曾審理山寨品牌「樂拼」侵權案，被控銷售侵權產品400萬盒等，李某被判有期徒刑6年，其餘被告分別被判有期徒刑3年至4年6個月不等。