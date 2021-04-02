直播平台藏逾千色情影片　充值額達6800萬元人民幣

江蘇淮安市公安局最近成功搗破一個全天候淫穢直播平台，由於該平台只能在各大媒體平台得到鏈接進入，加上平台多次更改名字，因此令警方調查困難重重。經過多個部門合作，終將多名負責人抓捕，並在十多個省區抓獲80多名疑犯。據指，截至案發時，用戶總充值金額高達6,800萬元（人民幣，下同，約8,046萬港元）。

內媒周四（4月1日）報道，在2019年4月成立的「小棉襖」手機直播平台，無法在各大門戶及應用網站下載，是要用戶在微信群、QQ群、微博等發出個人專屬鏈接，才能讓新人進入，透過註冊後進入付費房間則有大量淫穢直播。該平台有超過600萬用戶，當中2,000多名主播中有4分之1是屬於付費房間，高峰時每日有多達100至200名進行情色直播的主播。

主播拍攝情色影片供人觀看後，會與平台聯絡的中間人按抽成比例，分得非法收益。警方委託鑑定機構取證，成功取得逾1,800條涉事影片，更追查到幕後操作平台的是一間深圳網絡科技公司，並在去年6月抓捕平台實際負責人湯某及技術總監馮某。