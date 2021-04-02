下令整改無用　店家遮品牌續用人臉識別閉路電視

自內地央視「315晚會」揭發多家連鎖店家使用具有人臉識別功能的閉路電視後，涉事商店紛紛道歉並且停止使用。惟內媒周四（4月1日）報道，部分分店竟然用粗糙伎倆試圖掩人耳目，將涉事的「萬店掌」閉路電視的品牌Logo遮蓋使用，似乎無意停用或拆除。

有監管人員實地視察部分涉事品牌的分店，其中江蘇省張家港及浙江省杭州的多間生活雜貨品牌名創優品（MINISO），遭用紙片將閉路電視的品牌Logo覆蓋。經手機應用程式檢查後發現，人臉識別仍可使用；執法人員在另一間分店透過後台系統功能模塊檢查，發現店內20多個閉路電視鏡頭的上述功能仍在運行，決定進行處置及立案。

此外，有記者探訪北京市多個地區的情況。當問及店內的鏡頭是否具有人臉識別功能是，店員指沒有收到拆除指示，鏡頭均沒有關功能了；其他分店拆除的是用作員工打卡的，並非識別顧客。

海淀區、朝陽區的幾個商場內，使用具有用人臉識別功能的閉路電視覆蓋率超乎想像。有美妝店中的20多個鏡頭，從櫃枱角度來看，亦能捕捉顧客臉部及試妝時的表情。值得一提的是，北方地區排查比南方地區少，與315晚會前的變化不大，看來監督檢查有待改善。