內地清明長假鐵路料載客4970萬人次　籲限流掃墓防疫

內地在清明小長假期間，搭鐵路出行的民眾增多。

內地為期4天的鐵路清明小長假運輸周五至下周一（2至5日）啟動，中國國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）表示，全國鐵路預計期間運載4,970萬人次旅客，其中周六（3日）迎來最高峰，預計載客超過1,400萬人次。由於新冠疫情未息，多地呼籲掃墓場所採取預約、限制人流等措施。

國鐵集團客運部負責人表示，隨着國內疫情防控形勢持續向好，清明小長假期間旅客探親、祭祖、郊遊等出行需求旺盛。鐵路部門會以市場需求為導向，加強旅客運輸組織，滿足廣大旅客假日出行需求。

措施包括加大運輸力量投放，計劃每日開行10,046列旅客列車，比2019年同期清明小長假增長10.6%，創今年運輸力量投放新高；另開行旅遊專用列車，推出具特色的精品旅遊路線；同時嚴格落實量體溫、通風消毒、設置應急隔離席位等防控措施。

浙江省周五舉行新冠肺炎疫情防控新聞發布會，指清明節前後祭祖、掃墓等活動將明顯增多，但疫情尚未過去，各地要倡導文明祭掃方式，綜合採取預約、錯開高峰時段、限制人流等措施，盡可能減少人潮聚集，並嚴格落實場地清潔消毒、測量體溫、檢查健康碼、佩戴口罩等規定，切實降低疫情傳播隱患。