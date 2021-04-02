台鐵出軌在場工人跑光　涉事負責人遭帶走調查

台鐵一班太魯閣號列車周五（2日）在花蓮縣遭工程車從斜坡滑落撞上，釀成死傷枕藉的出軌事故。有目擊者憶述，事發時在場的相關工程人員都全跑光，引起民眾非議。涉肇事的李姓工業社負責人其後遭花蓮縣新城警分局偵查隊，帶到崇德派出所盤問。

花蓮縣警察局長蔡丁賢表示，現場為委託外判公司進行的明挖隧道工程，周五有工程進行，負責的45歲司機李男於上午7時許，在清水休憩區附近工地停放775-TX號吊貨車後，疑未拉手掣煞車，因停車不慎導致吊貨車滑落，於7時16分撞上太魯閣號列車。初步調查認為，撞擊點在列車第8卡的車頭，事發時工程車上沒有人。

花蓮地檢署已由檢察長俞秀端與主任檢察官帶領檢察官成立專案小組，第一時間趕往現場，在不影響救援的前提下搜證，詳查吊貨車為何滑落釀成重大事故。另外，法醫及犯罪被害人保護協會的義工，則在停屍間等候待命。

有目擊者在Facebook發文指，吊貨車滑落後，「工程人員全都跑光，旁邊工地的工人全都跑光」，沒有半個人在。其他網民則留言批評「這也太過分了吧」，又指「這個工程行完蛋了」，揶揄「賠不起，先跑路了」。