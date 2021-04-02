台鐵首兩節車廂死傷嚴重　網民：坐第幾節最安全

台灣清明連假首日傳出台鐵太魯閣列車事故，當中車頭首兩節車廂已有多人死傷。有生還乘客表示，出事前自己在第5節車廂找到空座位坐下，幸運逃過死傷。意外造成不少網民討論，「火車坐第幾節最安全」，有台媒引述專家回應，其實最關鍵的是民眾在車廂內的姿勢。

太魯閣列車正向台東方向行駛時衝撞滑落山坡下的工程車後肇事，其中由車頭的第8節車廂起，至第6車廂都因此出軌、多人傷亡。一名邱姓乘客表示，出事前曾換了座位而逃過一劫，他續指撞擊後仍聽到煞車聲，現場還有氣體噴出，列車變暗後仍繼續向前滑行。在疏散過程中甚至見到因事喪命的旅客。另有生還乘客又指，車廂內遍布屍體。

對於引起網民熱議的「火車坐第幾節最安全」，台媒引述中華民國鐵道文化協會科長鄧志忠回應，指「坐哪都一樣安全」、「只是機率問題」，也就是沒有一個絕對值，當事故發生時，會依撞擊的形式（追撞、對撞、側撞），對於車廂產生不同的影響，以對撞來說就是車頭影響劇烈，追撞則是車尾，側撞的話就是中間車廂，強調只是機率問題而已。

鄧志忠認為車廂內「都一樣安全」，最重要的反而是在車子內的「姿勢」，只要不要站着，行進間採「正常坐姿」，就能有比較好的重心，面對事故發生時就能降低傷害。