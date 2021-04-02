日媒稱華擬移民2萬人至釣島　陸專家斥炒作太低劣

美日首腦會談本月16日舉行，中國及日本在釣魚島（日稱尖閣諸島）附近的局勢升溫。日媒周五（2日）引述自民黨上周開會時，一名與會專家的消息稱，中方有意移民2萬人至釣魚島定居。中國官媒同日撰文反駁日媒報道，指危言聳聽，為了在美日首腦會談前炒作話題。

日本經濟新聞的報道指，中方漁船在釣魚島附近海域拋錨，隨後要求中方派遣人員保衞漁船，期間無視日方警告，停泊在其中一個島嶼等待救援，而這將會是日本海上保安廳面臨的噩夢場景。文章又引述專家聲稱，中國打算在釣魚島附近擴建土地後，將2萬人移居過去，引發會上的日本議員震驚，且發表一系列提問。文章之後提到需修改海上保安法，以及美日安保條約的缺陷。

官媒即日反擊，引述專家指日方此舉一方面是要轉移焦點，透過將矛頭指向領土爭議，轉移日本民眾對政府防疫失當的注意力；另一方面，日揆菅義偉將訪美與美國總統拜登會面，其中談及釣魚島的防衞問題，因此做出相關輿論鋪墊，但此炒作還是過於低劣。官媒又指摘，日媒的消息來源不明且無拿出任何細節證據，亦無引述任何中國官員或部門正面駁斥有關消息。