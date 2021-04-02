糧產量連續6年逾1.3萬億斤　盡快修訂應急預案

國務院新聞辦周五（2日）舉行「十四五」時期糧食和物資儲備發展情況發布會，國家糧食和物資儲備局副局長梁彥表示，中國的糧食安全形勢向好及有保障，而且產量高、供應穩、儲備足。人均糧食佔有量達470公斤，高於國際水平。

梁彥表示，糧食綜合生產能力穩步提升，實現「十七連豐」，產量連續6年穩定在1.3萬億斤以上。中央儲備糧規模保持穩定，地方儲備糧能滿足產區3個月、銷區6個月、產銷平衡區4.5個月的市場供應，36個大中城市及市場易波動地區亦已建立一定數量的成品糧油儲備。全國糧倉完好倉容量逾6.5億噸，倉儲條件總體達到世界較先進水平。

但從中長期看中國糧食供求，梁彥指僅處於平衡狀態，也面臨自然災害、結構性矛盾等潛在風險隱患，確保國際糧食安全時刻不能放鬆，要確保糧食產量穩定在6.5億噸以上。他提出，要加快健全糧食產購儲加銷體系，補足各環節的弱項不足，提升全鏈條糧食安全保障能力，強調要「把中國人的飯碗牢牢端在自己手裏」。當局將加快編制「十四五」糧食和物資儲備領域專項規劃，制訂《糧食安全保障法》，推進「數碼糧儲」建設，並總結新冠疫情經驗，修訂國家糧食應急預案。