企業家被指詐騙羈押逾3年　終判無罪僅獲賠37萬人民幣

河北省一名孟姓企業家因處理拖欠工人薪酬事件，被誣陷犯詐騙罪，於2015年3月被判處14年監禁。案件其後兩度發回重審，終因證據不足獲判無罪。但他已被羈押1196日，其後申請國家賠償約1.4億元（人民幣，下同，約1.7億港元），但只獲批37.3萬元（44.1萬港元）。他近日受訪稱，這些賠償金及撫慰金沒法彌補其損失，現在仍為自己的國家賠償奔走。

現年53歲的男子孟凡泉是奧立電子有限責任公司、華港電子工業設備有限責任公司等多家企業的法人和董事長。他2012年返鄉投資開發北方電子生產基地項目，隨後與河南宏業光大建設工程有限公司簽署全額墊資承建項目工程的協議。但對方沒有墊資施工的能力，更連建築工人的薪酬都發不出，項目工程進行一段時間後有工人討薪，他前去處理卻被指控詐騙。

但宏業公司負責人王某武卻稱，孟凡泉在合約中未投入一分錢，純屬詐騙行為，工程款項全是其公司墊付。孟2014年6月因涉詐騙被灤南縣公安局刑事拘留，翌月被捕，灤南縣人民檢察院2015年1月提起公訴。檢方指控，孟在負巨額債務且無實際履約能力下，以奧立公司的名義與宏業公司簽訂建設工程施工承包意向合約，約定由宏業公司暫借孟100萬元（約120萬港元），用於辦理該項目審批過程中的相關費用，又另借王75萬元（約90萬港元），但實際卻用於償還公司債務及其他日常支出。

唐山市中級人民法院再審時認為，不能證明孟凡泉所借王某武的100萬元，就是其償還案外公司的保證金，而另外的75萬元借據沒有寫明借款用途，也沒有該筆錢未用於項目工程的相關證據，最終改判他無罪。孟凡泉近日受訪稱，事發後妻子與自己離婚，父親因無法接受事實去世，他名下的多家公司遭受重創，認為現有的賠償沒法彌補其損失。