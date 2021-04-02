警方搜查成人網站公司 5人依妨害風化罪被送辦

號稱亞洲最大成人平台「SWAG」，早前因推出「捷運系列」成人影片，因場景與台北捷運車廂相似引發爭議。台刑事局電偵大隊周四（1日）持法院搜索令前往公司搜索，審訊後將負責人劉姓夫妻、2名員工及加拿大籍總工程師等5人依妨害風化罪嫌送辦。

SWAG在網上發布聲明證實，因接獲內政部警政署刑事警察局電偵大隊通知，需調整審查機制及使用者註冊流程以符合台灣當地法規，表示為避免觸法疑慮，即日起暫時關閉網站。消息傳出後，有不少會員在網上均留言，憂心遭受池魚之殃。

除了拍攝成人影片讓民眾付費觀看外，甚至透過App線上聊天、約會等功能，讓女優可賺取大額費用，並衍生出性交易等犯罪問題。警方周四報請台北地檢署，從電信網絡與金流多方管道追查下，鎖定34歲劉姓夫妻為涉案2間公司負責人，兵分5路前往北市、新北及基隆搜索查緝。

警方調查指，劉男成立資訊公司，利用雲端主機成立直播平台散布色情影片，劉妻負責金流公司，旗下共有30名工程師。檢警認為兩名負責人，在社交網絡招募女網友拍攝影片，透過網上散布牟取不當利益，已觸犯刑法妨害風化罪，遂將35人全部帶回偵訊。