中菲外長會談　王毅︰加快推進南海行為準則磋商

南海局勢緊張之際，中國國務委員兼外長王毅周五（2日）在福建南平市，與菲律賓外長洛欽舉行會談。王毅表示，中方願與包括菲律賓在內的東盟國家一起，全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商。洛欽則表示，菲中友誼牢不可破，應當成為世界地緣政治變動中的穩定因素。

王毅表示，中菲關係近年來保持健康穩定發展，合作領域顯著拓寬；中方願與菲方繼續推進疫苗合作，商討健康碼互認互惠安排，希望菲方支持中國「春苗行動」在菲落地。中方願與菲方進一步提升貿易自由化、便利化水平，深入發掘跨境電商等新興領域合作，並以中國東盟建立對話關係30周年為契機，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）早日生效，並在南海分歧問題上互不示強，共同維護南海局勢穩定和雙方關係發展勢頭。

洛欽則表示，菲中友好合作是全方位和強有力的，菲方致力於推動菲中關係進一步深入發展，感謝中方向菲方提供抗疫援助及提供疫苗。菲方歡迎中方召開東盟中國特別外長會的提議，重視並將積極研究中方提出的全球數據安全倡議，同時期待與中方在人權理事會框架內加強協調合作。

另外，雙方亦就共同關心的國際和地區問題深入交換意見，並同意加強溝通協調。