賣電話號碼獲利5000萬人民幣　營運商涉詐騙終落網

內媒周五（2日）引述浙江寧波市公安局消息，當地警方搗破一宗大型電信詐騙案，劉姓疑犯利用自身營運商的職權之便取得的系統權限，販賣超過900萬個廣東電話號碼予犯罪團夥，以發送短訊形式向受害人進行詐騙，並獲得5000萬元（人民幣，下同，約5,922萬港元）。警方最終拘捕20名疑犯，包括首腦劉某則涉嫌非法獲取電腦信息系統數據罪，被鎮海區人民檢察院獲准逮捕。

鄭某去年10月在微信接到上級領導的好友邀請，對方聲稱其親戚需要15萬元（約17.8萬港元）資金周轉，但礙於身份所限未能直接匯款，因此受害人就並無多想答應。詎料其後再次聯絡對方，才得知自己已被封鎖，當下才恍然大悟自己誤墮騙局，因此報案求助。

警方展開調查後拘捕數名疑犯，審訊期間發現原來暗藏一條供應鏈，之後鎖定發送非法短訊為首的潘某，再摸索到上遊賣家劉某的底蘊，後者為華南某通訊營運商網管中心的負責人，利用權限私自搭建內部雲服務器，並且租用境外伺服器IP位址，販賣號碼給潘某等人。警方目前已經凍結販賣資金逾600萬元（約711萬港元），涉及被騙金額約400萬元（約474萬港元）。